Минфин забирает у мэрии столицы «несвойственные ей функции»

Мэрия Бишкека много лет брала на себя несвойственные ей функции, это зарплаты медиков, учителей и так далее.

Об этом сообщил министр финансов Алмаз Бакетаев 15 октября на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту.



«Мы постепенно забираем эти функции. В этом году мэрии предусмотрено 2 млрд сомов, в следующем — 3 млрд сомов. С 2026 года у города освободится 6,5 млрд сомов, они могут использовать их и направлять на проекты. Мы расходы забираем в республиканский бюджет», - сказал он.



Депутат Шайырбек Ташиев считает, что мэрии предстоят большие расходы, чтобы решить проблему пробок.

Источник: АКИpress