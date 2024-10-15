Для кого расчищает дорогу генерал Ташиев

"Ата-Журт" не будет участвовать даже в парламентских выборах 2026 года

В Кыргызстане распускаются 484 местных кенеша и на 17 ноября назначены выборы в 200 с лишним территориальных единицах, образовавшихся после укрупнения городов и объединения айылных аймаков в рамках административно-территориальной реформы. Нынешние выборы пройдут не совсем обычно и нестандартно.

Первая неожиданность: в выборах не будет участвовать партия "Ата-Журт". За что ей такая опала? Одним из основателей и идейных руководителей этой партии является Камчыбек Ташиев, который, по его словам, не хочет, чтобы при голосовании были хоть какие-нибудь намеки на административный ресурс. Более того, эта партия не будет больше участвовать ни в каких выборах: "Когда упоминают партию "Ата-Журт", ее всегда связывают с моим именем. Поэтому, пока я занимаю государственную должность, неправильно было бы позволить этой партии участвовать в выборах".

"Ата-Журт" не будет участвовать даже в парламентских выборах 2026 года. Да и в 2021-м участвовала, по словам Ташиева, по чистой случайности и по недосмотру: "Тогда не было времени на споры, я был занят работой и не обращал внимания на выборы".

На встрече с пограничниками в Баткенской области глава ГКНБ, кроме прочего, отметил, что государственные органы не должны вмешиваться в выборный процесс: "Как раньше не будет. Каждый должен сам, без давления выбрать желаемого кандидата". Часть вот этого "не должны вмешиваться" - отстранение "Ата-Журта".

Второе новшество: председатель ГКНБ поручил провести тщательную проверку каждого кандидата "на вшивость". В смысле – на причастность к криминалу и коррупции: "Мы стараемся, чтобы депутаты были чистыми, чтобы служили государству. Мы очистили как местные кенеши, так и парламент от нечестно избранных депутатов, а также связанных с криминалом, коррупцией и ранее нарушавших законы. Нынешние кандидаты в депутаты уже сегодня должны задуматься. Необходимо проверить каждого и исключить из списков тех, кто лично или через родственников причастен к криминалу, ОПГ и коррупции. За подкуп голосов последует строгое наказание в соответствии с законом. Очищение государства должно начаться с выборов".

Генерал Ташиев в свое время на собственной шкуре испытал, что такое нечестные выборы, потому и знает, как и с чем необходимо бороться.

Третье: впервые в истории независимого Кыргызстана оказывается активная поддержка кандидатам-женщинам. В списках некоторых партий – до шестидесяти с лишним процентов женщин, и это, по словам экспертов, путь к более комплексным и мудрым решениям, учитывающим интересны всех слоев населения.

В целом проведение выборов-2024 ожидается в русле обновления государства. К власти на местах должны прийти деятельные патриоты, люди с незапятнанной и не с сомнительной репутацией, никак не связанные с криминальными кругами и не замеченные даже в незначительных нарушениях закона. Новое государство – новые люди (искренне заинтересованные в положительных преобразованиях на благо страны) – новые выборы.

Обращаясь к избирателям, Камчыбек Ташиев призвал их выбирать кандидатов, которые не связаны с коррупцией и криминалом, и не продавать свои голоса, подчеркнув, что выборы в стране должны проходить открыто и честно. Выборы – это не вопрос продвижения тех или иных партий. Это вопрос определения курса нового государства – без криминала, без грязных технологий и подкупа

Напомним: по новым правилам, в Бишкекском и Ошском городских кенешах будет по 45 депутатов, а в других регионах количество мандатов будет распределяться с учетом численности населения. В административных районах с численностью до 6 тысяч человек будет избрано 11 депутатов, с численностью до 20 тысяч – 21 депутат, а в районах с численностью населения более 30 тысяч – 31 депутат.

Источник: Вечерний Бишкек