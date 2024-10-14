Ратифицирован Протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Закон принят Жогорку Кенешем 18 сентября 2024 года

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, подписанного 25 декабря 2023 года в городе Санкт-Петербурге».

Как сообщили в пресс-службе главы государства, закон принят Жогорку Кенешем 18 сентября 2024 года.

Указанным Протоколом внесены изменения в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, согласно которым определены порядок и условия ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров электронной торговли, их нахождения и использования на таможенной территории ЕАЭС, совершения таможенных операций, связанных с временным хранением, таможенным декларированием и выпуском товаров электронной торговли, особенности применения таможенной процедуры таможенного склада в отношении товаров электронной торговли, а также применения таможенных платежей.

Кроме того, Протокол предусматривает создание нового института и вида деятельности в сфере таможенного регулирования – оператора электронной торговли, который будет совершать таможенные операции в отношении товаров электронной торговли на территории государства-члена, таможенным органом которого он включен в реестр операторов электронной торговли. Также, Протокол предусматривает требования к оператору электронной торговли.