Ездит в Париж, Нью-Йорк, Токио. В Жогорку Кенеше ищут Эдиля Байсалова

Б.Тулобаев: Спуститесь на землю!

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Балбак Тулобаев заявил, что больницы в Кыргызстане находятся в том же состоянии, что во время пандемии.

По его словам, в социальном блоке реформы не проводятся.

«Мы все пережили пандемию. Почему не извлекаем урок? В медучреждениях сейчас та же проблема. Почему не проводят учения, как во время пандемии, в новых больницах? Соцблок надо реформировать. Где Эдиль Байсалов? Ездит в Париж, Нью-Йорк, Токио. А Алымкадыр ава (Бейшеналиев, министр здравоохранения. — Прим. 24.kg) где? Он тоже, наверное, в Париже или Бостоне. Спуститесь на землю», — сказал нардеп.