Процесс делимитации границы с Таджикистаном скоро завершится — Камчыбек Ташиев

В самое ближайшее время процесс делимитации отдельных участков кыргызско-таджикской государственной границы завершится.

Об этом заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, выступая накануне на международной научно-практической конференции «История Баткена — духовное достояние народа».

По его словам, «даст бог, в ближайшее время мы завершим обсуждение этого вопроса границ с соседями».

Камчыбек Ташиев также добавил, что «как прежде не будет, чья земля, какая земля — все решается в рамках закона».

Глава ГКНБ назвал это достижением властей и обещал охранять кыргызские земли как зеницу ока.

Международная научно-практическая конференция «История Баткена — духовное достояние народа» прошла в рамках празднования 100-летия Кара-Киргизской автономной области и 25-летия Баткенской области.

Источник: 24.kg