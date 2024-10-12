Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в Туркменистан

Президент Садыр Жапаров 11 октября вернулся в Бишкек

Завершился однодневный рабочий визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Туркменистан, состоявшийся 11 октября, сообщили в пресс-службе главы государства.

В рамках визита Садыр Жапаров принял участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития», приуроченном к 300-летию туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

В мероприятии приняли участие президенты Армении, Ирана, Пакистана, Казахстана, России, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Председатель Великого Национального собрания Турции, руководители международных организаций, члены правительств иностранных государств, видные учёные, деятели культуры и дипломаты.

Выступая на форуме, глава государства подчеркнул, что Махтумкули Фраги — это не просто имя в истории: это символ духа свободы, человечности и высокой морали, чьи идеи и творчество стали мостом между временами, народами и цивилизациями.

Президент отметил, что в своём поэтическом мире Махтумкули Фраги сумел собрать все краски и богатство народного творчества: его произведения выступают консолидирующей силой, потому что поэзия — универсальный способ общения. В своих стихах он призывал людей к чистоте нравственности, к таким высочайшим человеческим качествам, как патриотизм, гуманизм, мужество, честь и достоинство.

В ходе работы форума президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов наградил Садыра Жапарова медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги.

Далее президент Садыр Жапаров встретился с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Состоялся обмен мнениями по вопросам углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также реализации совместных проектов в таких сферах, как торговля, энергетика, транспорт и логистика.

По итогам встречи глава государства подарил Гурбангулы Бердымухамедову книгу избранных произведений Махтумкули Фраги на кыргызском языке.

Завершив рабочий визит в Туркменистан, президент Садыр Жапаров 11 октября вернулся в Бишкек.