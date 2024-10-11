Директор и замдиректора филиала «Кыргызкомур» освобождены от должностей

В Государственном предприятии «Кыргызкомур» выявили факты допущения нарушений в области контроля работы с инвесторами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.



По итогам проверки, за допущение грубых нарушений своих трудовых обязанностей:



- освобожден от занимаемый должности приказом Государственного агентства по управлению государственным имуществом заместитель генерального директора ГП «Кыргызкомур», курирующий инвестиционную деятельность и филиал «Южный»;

- освобожден от занимаемой должности приказом ГП «Кыргызкомур» директор филиала «Южный».



Соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы.



Ранее, на заседании Жогорку Кенеша, депутат Ырысбек Атажанов заявил, что заместитель директора ГП «Кыргызкомур» Суйунбек Мамашев и руководитель ошского филиала Мухтар Жолдошев замешаны в коррупции. Он призвал министра энергетики Таалайбека Ибраева принять меры по этому вопросу.

Источник: Tazabek