Директор и замдиректора филиала «Кыргызкомур» освобождены от должностей

В Государственном предприятии «Кыргызкомур» выявили факты допущения нарушений в области контроля работы с инвесторами.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
По итогам проверки, за допущение грубых нарушений своих трудовых обязанностей:
- освобожден от занимаемый должности приказом Государственного агентства по управлению государственным имуществом заместитель генерального директора ГП «Кыргызкомур», курирующий инвестиционную деятельность и филиал «Южный»;
- освобожден от занимаемой должности приказом ГП «Кыргызкомур» директор филиала «Южный».
Соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы.
Ранее, на заседании Жогорку Кенеша, депутат Ырысбек Атажанов заявил, что заместитель директора ГП «Кыргызкомур» Суйунбек Мамашев и руководитель ошского филиала Мухтар Жолдошев замешаны в коррупции. Он призвал министра энергетики Таалайбека Ибраева принять меры по этому вопросу.
Источник: Tazabek