Депутат обвинил заместителя директора ГП «Кыргызкомур» в коррупции

В связи с этим он попросил министра энергетики принять меры

Заместитель директора ГП «Кыргызкомур» и руководитель ошского филиала ведомства замешаны в коррупции. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Ырысбек Атажанов.

В связи с этим он попросил министра энергетики принять меры.

«Говорят, в «Кыргызкомуре» есть два серых кардинала. Это заместитель директора Суйунбек Мамашев и руководитель ошского филиала Мухтар Жолдошев. В Сулюкте более 30 месторождений угля. Эти двое создали коррупционную схему. Только семь фирм экспортируют уголь в Узбекистан. Они получают долю по 40 центов с тонны. Таалайбек Омукеевич (Ибраев, глава Минэнерго. — Прим. 24.kg), я говорю фактами. В отношении этих двоих надо срочно принять меры», — сказал Ырысбек Атажанов.

Он отметил, что если глава Минэнерго не примет соответствующих мер, народные избранники создадут комиссию с участием правоохранительных органов и проведут проверку.

Источник: 24.kg