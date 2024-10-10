Президент примет участие в форуме к 300-летию Махтумкули Фраги в Туркменистане

М.Азымбакиев: В мероприятии ожидается участие глав государств Центральной Азии и других стран.

Президент Кыргызстана совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в международном форуме, приуроченном к 300-летию поэта и философа Махтумкули Фраги. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

По его словам, поездка организована по приглашению главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова. 11 октября в Ашхабаде пройдет международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», приуроченный к 300-летию туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

«В мероприятии ожидается участие глав государств Центральной Азии и других стран. Предстоящий международный форум, приуроченный к 300-летию туркменского поэта и философа, будет нацелен на укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами», — отметил Муратбек Азымбакиев.

Источник: 24.kg