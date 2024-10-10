Жогорку Кенеш дал согласие на освобождение от должности главы Верховного суда

С 2016 по 2020 год Замирбек Базарбеков был адвокатом Садыра Жапарова

На заседании Жогорку Кенеша представитель кабмина в парламенте Алмасбек Абытов попросил первым вопросом рассмотреть освобождение председателя Верховного суда от занимаемой должности.

Он добавил, что Замирбек Базарбеков покидает пост по собственному желанию.

Депутаты Жогорку Кенеша удовлетворили заявление Замирбека Базарбекова.

Совет судей уже рассмотрел и удовлетворил заявление председателя Верховного суда Замирбека Базарбекова о его освобождении с должности и досрочном прекращении судейских полномочий по собственному желанию.

Отметим, что с 2016 по 2020 год Замирбек Базарбеков был адвокатом Садыра Жапарова.

Источник: 24.kg