Садыр Жапаров принял председателя совета директоров Baykar Technology

Президент Садыр Жапаров наградил Сельчука Байрактара орденом «Данк».

Президент Кыргызстане Садыр Жапаров сегодня, 9 октября, принял председателя совета директоров Baykar Technology Сельчука Байрактара.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи были обсуждены вопросы углубления военно-технического взаимодействия и реализации совместных проектов в сфере обороны.

Глава государства подчеркнул, что укрепление сотрудничества с такими передовыми международными компаниями, как Baykar Technology, играет ключевую роль в повышении обороноспособности страны, развитии национального военно-промышленного комплекса и укреплении региональной безопасности.

Сельчук Байрактар, в свою очередь, отметил, что компания Baykar Technology готова к расширению взаимодействия с Кыргызстаном, подчеркнув важность применения современных технологий в вопросах обеспечения безопасности границ и создания эффективного сдерживающего фактора для предотвращения потенциальных угроз.

В ходе встречи президент Садыр Жапаров наградил Сельчука Байрактара орденом «Данк» за его значительный вклад в укрепление обороноспособности и военного потенциала Кыргызской Республики.

В свою очередь Сельчук Байрактар подарил главе государства сувенир – макет беспилотного летательного аппарата «Акынжы», на крыльях которого изображены ключевые моменты из эпоса «Манас».