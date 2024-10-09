«Знайте свое место»: спикер ЖК отчитал «капризного» главу Госстроя

Н.Шакиев: «Сказанное слово — словно выпущенная стрела»

Сегодня, 9 октября, на заседании Жогорку Кенеша спикер парламента Нурланбек Шакиев подверг критике главу Госстроя Нурдана Орунтаева, сообщает пресс-служба ЖК.

Торага призвал Орунтаева «не выделяться и знать свое место» в ответ на его неявку на заседание. Спикер подчеркнул, что ошибки такого рода могут иметь серьезные последствия.

В ЖК напомнили, что в начале заседания депутаты поднимали вопрос о неприемлемом поведении и высказываниях директора госагентства, на которые Нурланбек Шакиев заявил следующее: «Сказанное слово — словно выпущенная стрела», отметив ошибку Орунтаева.

Спикер возмутился тем, что Орунтаев не присутствовал на заседании, отправив своих замов, и прибыл лишь после специального приглашения.

«Не нужно демонстрировать капризы. При каждой власти всегда были такие «капризные» ребята, и всем известно, чем это заканчивалось. Первыми наказание получают именно они. Не уподобляйтесь им и не бросайте тень на работу кабинета министров», — призвал Нурланбек Шакиев.