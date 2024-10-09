Замирбек Базарбеков подал заявление об отставке с должности главы Верховного суда

Председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков подал заявление об уходе с должности.

Об этом сообщает «Азаттык» со ссылкой на источники.

По данным издания, заявление было подано накануне, 8 октября. Ожидается, что в ближайшее время профильный комитет ЖК рассмотрит его заявление и обсудит выдвинут новую кандидатуру на данный пост.

В самом Верховном суде информацию об отставке пока не комментируют.

Напомним, бывший адвокат главы государства Садыра Жапарова Замирбек Базарбеков был назначен на эту должность в феврале 2022 года.

В начале 2024 года появилась информация о возможной отставке главы Верховного суда. Тогда Базарбеков опроверг информацию, заявив, что разговоры о том, что он уйдет с должности, начались сразу после его назначения. И добавил, что «не считает себя вечным на посту председателя Верховного суда и готов уйти, когда придет время».

«Я также могу уйти на пенсию, и на мое место придут достойные люди, которые не будут замешаны в коррупции», — добавил Базарбеков.