Акылбек Жапаров прибыл в Мюнхен с рабочим визитом

Акылбек Жапаров прибыл в город Мюнхен с рабочим визитом

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Акылбек Жапаров прибыл в город Мюнхен с рабочим визитом.

Как сообщили в кабмине, в рамках визита он примет участие в кыргызско-германском бизнес-форуме на тему: «День экономики Кыргызстана», а также на очередном заседании Кыргызско-Германского Делового совета, со-председателем которой с кыргызской стороны является Акылбек Жапаров.

Также у главы кабмина запланированы встречи с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером и президентом Ландтага (парламента) Ильзе Айгнер.

Стоит отметить, что этот визит представляет собой важный шаг в развитии двусторонних отношений и является третьей встречей по развитию экономических отношений между Кыргызстаном и Германией. Предыдущие встречи прошли в Гамбурге в ноябре текущего года и во Франкфурте-на-Майне в июне 2024 года.