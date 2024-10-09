Акылбек Жапаров посетит Мюнхен с рабочим визитом

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров посетит город Мюнхен (Федеративная Республика Германия) с рабочим визитом.

В рамках визита он примет участие в кыргызско-германском бизнес-форуме «День экономики Кыргызстана» в городе Мюнхене, а также в очередном заседании кыргызско-германского Делового совета, со-председателем которого с кыргызской стороны является Акылбек Жапаров.

Также в рамках пребывания в городе Мюнхен глава кабмина проведет ряд двусторонних встреч, и посетит различные предприятия.

Справочно: В ноябре 2023 года и июне 2024 года уже состоялись бизнес-форумы формата «День экономики Кыргызстана» в городах Гамбург и Франкфурт-на-Майне.