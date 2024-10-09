В Москве на заседании Совета глав государств СНГ подписан ряд документов

В Москве на заседании Совета глав государств СНГ подписан ряд документов

В Москве сегодня, 8 октября, на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств подписан ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

Как сообщили в пресс-службе президента, так, подписаны следующие документы:

- о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2025 году;

- о проведении очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств;

- об Обращении глав государств – участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;

- о деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств по укреплению интеграционного сотрудничества;

- об объявлении Культурной столицей Содружества в 2025 году города Лачин (Азербайджанская Республика), в 2026 году – города Мегри (Республика Армения), в 2027 году – города Молодечно (Республика Беларусь);

- о Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства – участники Содружества Независимых Государств;

- о Протоколе о внесении изменений в Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года;

- о Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области дерадикализации на 2025–2027 годы;

- об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2027 года Годом правового просвещения;

- о Председателе Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств;

- о Руководителе Антитеррористического центра государств – участников Содружества Независимых Государств;

- о Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о развитии сотрудничества в области искусственного интеллекта гражданского назначения;

- о почетном звании Содружества Независимых Государств «Город трудовой доблести. 1941–1945»;

- о награждении Грамотой Содружества Независимых Государств.