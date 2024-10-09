Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в Россию

Президент Садыр Жапаров 8 октября, вечером, вернулся в г.Бишкек.

Завершился рабочий визит президента Кыргызсктана Садыра Жапарова в Российскую Федерацию, состоявшийся 7-8 октября, сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства принял участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СГГ СНГ).

В работе СГГ также приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, а также председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Заседание СГГ СНГ прошло в узком и расширенном составах, по итогам которого главами государств-участников Содружества подписан ряд документов, направленных на наращивание взаимодействия стран в рамках СНГ.

В своем выступлении Садыр Жапаров обратил внимание лидеров стран на то, что Кыргызстан активно адаптируется к новым реалиям, выстраиваясь в процесс переформатирования международной логистики и создания альтернативных моделей экономического взаимодействия с ближайшими и традиционными партнерами. Глава государства отметил, что Кыргызстан будет и дальше поддерживать сотрудничество в рамках СНГ и развитие дружественных отношений между странами.

Завершив рабочий визит в Россию, президент Садыр Жапаров 8 октября, вечером, вернулся в г.Бишкек.