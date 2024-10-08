Комитет ЖК одобрил введение новой меры пресечения

Законопроектом предлагается внедрить онлайн-трансляции судебных заседаний в режиме прямого эфира

Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству 8 октября одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.

По словам министра юстиции Аяза Баетова, законопроект предполагает применение современных информационных технологий в деятельности судов.

Информационно-коммуникационные технологии включают в себя различные компоненты, такие как аппаратное и программное обеспечение, базы данных, процедуры и правила работы с данными. Видеоконференцсвязь в данном случае представляет собой один из инструментов для обмена информацией и общения с помощью информационной системы.

"Онлайн-трансляция в прямом эфире подразумевает передачу видео- и аудиособытий, происходящих на заседаниях, в реальном времени через интернет. Такие трансляции позволяют наблюдать за происходящим на заседаниях, не находясь физически на месте проведения", - отметил глава Минюста.

Законопроектом предлагается внедрить онлайн-трансляции судебных заседаний в режиме прямого эфира. В частности, предлагается, чтобы суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по собственной инициативе мог разрешить трансляцию судебного заседания в режиме прямого эфира по телевидению, радио или в сети Интернет.

Организация онлайн-трансляций заседаний в сети Интернет позволила бы широкой аудитории наблюдать за судебным процессом в реальном времени. Такая трансляция может способствовать увеличению прозрачности и открытости судебного процесса, а также обеспечить информированность заинтересованных сторон и общественности.

Вместе с тем законопроектом предлагается усилить норму использования аудио- и видеофиксации при проведении судебных разбирательств и сделать ее обязательной, так как на практике в большинстве случаев судами фиксирование видеозаписи не используется, добавил Баетов.

Отсутствие или неисправность оборудования аудио- и видеофиксации является основанием для изменения, пересмотра или отмены судебного решения, за исключением случаев, когда суд для обеспечения интересов правосудия может принять решение о проведении судебного заседания без аудио- и видеофиксации.

"То есть неиспользование камер может быть причиной аннулирования решения суда", - уточнил министр.

Источник: kaktus.media