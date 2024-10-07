В Кыргызстане хотят увеличить штрафы за незаконное производство алкоголя

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.

За незаконное производство спирта и алкогольной продукции Министерство экономики и коммерции предлагает увеличить размеры штрафов и сроки лишения свободы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Отметим, по действующему законодательству наказание предусмотрено за изготовление 200 и более литров спирта и спиртосодержащих напитков. Это считается изготовлением в крупном размере. А наказание за это могут определить в виде исправительных работ от двух месяцев до одного года, лишением свободы до двух лет или штрафом от 50 тысяч до 100 тысяч сомов. А если эти напитки нанесли тяжкий вред здоровью граждан, то штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч сомов или тюремным заключением до пяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до двух лет.

Минэкономики предлагает считать крупным размером изготовления спирта и алкогольной продукции 100 и более литров, а 200 и более литров — особо крупным размером.

Так, за изготовление спирта и алкогольной продукции в крупном размере предлагается наказывать штрафом в размере 200 тысяч сомов или лишением свободы до двух лет. За изготовление в особо крупном размере — штраф в 500 тысяч сомов либо лишение свободы до пяти лет.

А если эти напитки нанесли тяжкий вред здоровью, то предлагается штрафовать в 700 тысяч сомов или лишать свободы сроком до пяти лет. Для юрлиц — штраф в 1 миллион сомов или лишение свободы до десяти лет без права заниматься определенной деятельностью до трех лет.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что высокая доходность деятельности по незаконному производству и обороту спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также достаточно низкие размеры санкций являются причиной роста числа противоправных деяний.

Источник: 24.kg