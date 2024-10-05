Садыр Жапаров рассказал, какие работы ведутся для улучшения системы образования

С.Жапаров: Знания и наука — основа успеха и процветания КР.

На праздничном концерте в Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова, посвященном 100-летию образования системы образования, президент Садыр Жапаров поздравил учителей и работников этой сферы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Рассказав об истории становления системы образования и перечислив неоценимый вклад отцов-основателей, Садыр Жапаров также остановился на принимаемых комплексных мерах по совершенствованию сферы образования.

Он отметил: важные шаги сделаны в цифровизации процессов — от поступления в детские сады до университетов, что снизило коррупционные риски и облегчило жизнь гражданам по всей стране.

Также государство поддерживает учителей: их заработная плата приравнена к средней по республике, что позволило сократить дефицит преподавателей в 3,5 раза. Ведется строительство школ, чтобы решить проблему нехватки учебных мест, и увеличено финансирование на образовательные нужды. Объем бюджета, выделенного на образование, увеличился с 36 до 65 миллиардов сомов.

Президент заметил: кыргызские школьники стали занимать лидирующие позиции на международных олимпиадах, что стало возможным благодаря стараниям и самоотдаче наших учителей. Кроме того, государство выделило 678 миллионов сомов на приобретение ноутбуков для педагогов, чтобы каждый был ими обеспечен.

«Следует также отметить, что недавно ряд высших учебных заведений КР вошел в престижные высшие учебные заведения мирового рейтинга. Также реализуется программа «Алтын казык», направленная на перевод школьной системы на 12-летний формат, что требует активной поддержки учителей. Особое внимание уделяется естественным и точным наукам. Обучение по ведущим зарубежным учебникам по физике, химии, биологии и английскому языку направлено на развитие качественного образования», — сказал Садыр Жапаров.

При этом он подчеркнул, что необходимо пересмотреть программы и форматы подготовки учителей на педагогических факультетах и усилить контроль за подготовкой профессиональных педагогов.

«Теперь новые учебные программы, новые методики, новые учебники — все будет разрабатываться экспертными группами и учеными с участием педагогов-практиков. Нам необходимо рассматривать все это как основную часть системной стратегии развития, а не как случайные действия в сфере образования. Все эти меры являются частью комплексной стратегии развития, направленной на то, чтобы образовательная система Кыргызстана соответствовала современным вызовам и оставалась наравне с ведущими мировыми стандартами. Мы верим, что такие шаги внесут существенный вклад в будущее экономическое и социальное развитие страны», — отметил глава государства.

Он заявил, что с незапамятных времен профессия учителя была основой цивилизации и двигателем прогресса. Сильные учителя — залог развития государства.

«Как говорил Нельсон Мандела: «Образование — это самое мощное оружие, которое вы можете использовать для изменения мира». Знания и наука — основа успеха и процветания КР. Благодаря вам мы сможем построить светлое будущее для нашей республики! Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником и 100-летием системы образования! Пусть ваши труды подобно плодородному дереву приносят богатый урожай для нашей страны. Вместе с вами мы выведем систему образования на новую высоту! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и творческих успехов!» — пожелал Садыр Жапаров.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом.

Источник: 24.kg