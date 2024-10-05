Садыр Жапаров передал МИД Турции национальную юрту

Президент Садыр Жапаров передал Министерству иностранных дел Турции национальную юрту.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

В рамках рабочего визита замминистра иностранных дел Айбек Молдогазиев встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

Стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества, экономического развития и укрепления культурных связей стран — участниц Организации тюркских государств, а также ключевые вопросы взаимодействия стран в многостороннем и двустороннем форматах.

Подчеркнуты стремление тюркского мира укреплять партнерство в экономической сфере, намерение расширить торгово-экономические связи, создать новые транспортные коридоры и поддерживать совместные инвестиционные проекты.

Айбек Молдогазиев передал министру иностранных дел Турецкой Республики сертификат, подтверждающий дар в виде кыргызской национальной юрты с полным убранством в традиционном стиле от имени президента Садыра Жапарова.

Отмечается, что дар главы государства символизирует гармонию двусторонних кыргызско-турецких отношений, приверженность сторон к дальнейшему развитию и укреплению стратегических отношений между странами, основанных на единстве истории, культуры и языка двух братских народов.

Юрта будет установлена на территории Министерства иностранных дел Турции, где иностранные послы и сотрудники дипломатических миссий смогут ознакомиться с древней историей и кочевой культурой кыргызского народа.

В эти дни в Анкаре прошли многосторонние политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Организации тюркских государств.