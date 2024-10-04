Подготовка к зиме хорошая, отключений света не будет — глава Минэнерго

В этом году подготовка к осенне-зимнему периоду хорошая, поэтому ограничения в подаче электричества не будут вводиться.

Об этом на заседании депутатской группы «Элдик» сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

Он отметил, что ранее несколько интернет-изданий со ссылкой на его интервью на «Биринчи радио» написали, что в эту зиму будут регулировочные отключения на 1-1,5 часа.

«Такого не будет. По ограничениям мы будем давать информацию в СМИ. Если мы говорим, что будут отключения с 6.00 по 9.00 — это ограничения. Но мы ведь не знаем, где и на какой улице будет перегруз. Главный инженер, начальник РЭС несут материальную ответственность за трансформаторы. Поэтому, чтобы они их не сожгли, введут ограничения в случае перегрузов», — сказал Таалайбек Ибраев.

Глава Минэнерго добавил, что на сегодня ведомство подписало соглашение на 17,5 миллиарда киловатт-час электроэнергии и провело соответствующую подготовку.

«По сравнению с прошлым годом в этом подготовка лучше. С каждым годом улучшается. Раньше если сидели без опор, проводов и трансформаторов, в этом году, слава богу, все есть», — отметил Таалайбек Ибраев.

Источник: 24.kg