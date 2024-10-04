Садыр Жапаров провел встречу с представителями деловых и творческих кругов Италии

В ходе встречи также была отмечена важность укрепления культурных связей между двумя странами
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 3 октября в рамках официального визита в Итальянскую Республику провел встречу с представителями бизнес-сообщества и деятелями культуры.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, обсуждены вопросы углубления экономического сотрудничества, привлечения инвестиций в ключевые отрасли Кыргызстана, а также развития культурных связей между двумя странами.
Глава государства подчеркнул важность бизнеса и культуры, как инструментов для укрепления межгосударственных отношений и отметил заинтересованность Кыргызстана в партнерстве с итальянскими предпринимателями и инвесторами.
Президент обозначил, что Кыргызстан намерен всесторонне укреплять взаимодействие с Италией и содействовать продвижению совместных проектов и инициатив.
В свою очередь, представители деловых и творческих кругов Италии выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с Кыргызстаном, отметив значительный потенциал для взаимодействия в таких областях, как торговля, промышленность, энергетика, туризм и культура.
Они подчеркнули готовность деловых кругов Италии инвестировать в экономику Кыргызстана и поделиться передовыми технологиями и опытом в различных отраслях.
В ходе встречи также была отмечена важность укрепления культурных связей между двумя странами, в том числе через совместные проекты в области искусства, кино, музыки и театра.