Садыр Жапаров отправился в Италию и Ватикан: состав делегации

Президент Садыр Жапаров сегодня, 2 октября, с официальным визитом вылетел в Итальянскую Республику и Святой Престол (Ватикан).
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе визита запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне, в рамках которых будут обсуждены все аспекты кыргызско-итальянских взаимоотношений и их дальнейшее развитие.
В составе официальной делегации:
- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Италии Таалай Базарбаев;
- генеральный прокурор Максат Асаналиев;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;
- министр юстиции Аяз Баетов;
- управляющий делами президента Каныбек Туманбаев;
- директор Национального агентства по инвестициям Талантбек Иманов;
- мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.