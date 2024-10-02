Садыр Жапаров отправился в Италию и Ватикан: состав делегации

Президент Садыр Жапаров сегодня, 2 октября, с официальным визитом вылетел в Итальянскую Республику и Святой Престол (Ватикан).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе визита запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне, в рамках которых будут обсуждены все аспекты кыргызско-итальянских взаимоотношений и их дальнейшее развитие.

В составе официальной делегации: