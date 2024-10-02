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Садыр Жапаров отправился в Италию и Ватикан: состав делегации

Президент Садыр Жапаров сегодня, 2 октября, с официальным визитом вылетел в Итальянскую Республику и Святой Престол (Ватикан).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

В ходе визита запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне, в рамках которых будут обсуждены все аспекты кыргызско-итальянских взаимоотношений и их дальнейшее развитие.

В составе официальной делегации:

  • министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
  • заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Италии Таалай Базарбаев;
  • генеральный прокурор Максат Асаналиев;
  • министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;
  • министр юстиции Аяз Баетов;
  • управляющий делами президента Каныбек Туманбаев;
  • директор Национального агентства по инвестициям Талантбек Иманов;
  • мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.
           