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Состоялась присяга депутата Жогорку Кенеша Алтынбека Кылычбаева

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 2 октября, состоялась присяга депутата Жогорку Кенеша Кылычбаева Алтынбека Таировича.

Отметим, что Алтынбек Кылычбаев избран по Сузакскому одномандатному избирательному округу №13.

           