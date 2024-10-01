В Майлуу-Суу и Кочкор-Ате начнут добывать природный газ

В Майлуу-Суу и Кочкор-Ате Джалал-Абадской области достаточно природного газа, чтобы обеспечить им население южных областей страны.

Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике заявил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, в этих месторождениях, по данным советских геологов, есть 4,5-5 миллионов кубометров газа. Эти запасы поставлены на госбаланс. Недавно завершен аудит месторождений, и готовится отчет, после которого кабмин решит, кто будет заниматься добычей.

Арзымат Алдаяров сообщил, нужно, чтобы результаты аудита подтвердила геологоразведка.

Он также проинформировал, что в 2018 году подписано соглашение о привлечении инвестиций «Газпрома» в «Кыргызнефтегаз».

Источник: 24.kg