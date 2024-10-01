Акылбек Жапаров принял участие в заседании ЕМПС в узком составе

Всего в повестке дня заседания ЕМПС в узком и расширенном составах более 20 вопросов.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, который проходит в городе Ереван (Республика Армения).

Всего в повестке дня заседания ЕМПС в узком и расширенном составах более 20 вопросов.

Перед началом мероприятия состоялась церемония фотографирования глав делегаций.

Кроме того, главы правительств государств-членов ЕАЭС приняли участие в церемонии гашения памятных почтовых марок, посвященных 10-летию Евразийского экономического союза.

Источник: Кабар