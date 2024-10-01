Акылбек Жапаров провел встречу с Михаилом Мишустиным в Ереване

А.Жапаров: Российская Федерация - наш ближайший союзник, надежный стратегический партнер

Сегодня, 1 октября, Акылбек Жапаров и председатель правительства РФ Михаил Мишустин провели двустороннюю встречу в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Хочу отметить, что кыргызско-российские отношения находятся на высоком уровне, как это подобает стратегическим партнерам. Российская Федерация - наш ближайший союзник, надежный стратегический партнер", - сказал Акылбек Жапаров.

Михаил Мишустин отметил, что кыргызско-российские отношения развиваются на основе стратегического партнерства. Он подчеркнул важность реализации долгосрочных стратегических задач, поставленных главами государств двух стран перед правительствами. И предложил ускорить запуск совместных проектов в сфере транспорта, логистики, промышленности, цифровой экономики.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов кыргызско-российской повестки дня, особое внимание уделив вопросам торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, усилению взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, образования", - сказано в сообщении.

Напомним, 1 октября Акылбек Жапаров вылетел в Армению для участия в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Источник: kaktus.media