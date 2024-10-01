Президент освободил задержанного врио главы бывшего ГУ "Унаа" от должности

Позже задержание прокомментировал лично Садыр Жапаров.

Заместитель директора ГАРТСиВС Рустам Джокоев освобожден от должности временного и. о. директора Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабмине. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает служба информационной политики администрации президента.

Соответствующее распоряжение подписал Садыр Жапаров.

Напомним, 24 сентября стало известно, что сотрудники ГКНБ задержали директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Рустама Джокоева. Первомайский райсуд отправил его в СИЗО ГКНБ на месяц. Позже задержание прокомментировал лично Садыр Жапаров.

Источник: kaktus.media