Позже задержание прокомментировал лично Садыр Жапаров.
Заместитель директора ГАРТСиВС Рустам Джокоев освобожден от должности временного и. о. директора Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабмине. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает служба информационной политики администрации президента.
Соответствующее распоряжение подписал Садыр Жапаров.
Напомним, 24 сентября стало известно, что сотрудники ГКНБ задержали директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Рустама Джокоева. Первомайский райсуд отправил его в СИЗО ГКНБ на месяц. Позже задержание прокомментировал лично Садыр Жапаров.
Источник: kaktus.media