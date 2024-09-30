Минтруда планирует рассмотреть вопрос повышения компенсаций воинам-афганцам в среднесрочной стратегии

Ж.Полотова: Афганцы ежемесячно получают денежные компенсации в размере 6 тыс. сомов.

Минтруда планирует рассмотреть вопрос повышения компенсаций воинам-афганцам в среднесрочной стратегии. Об этом сообщила министр труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотова 30 сентября на заседании комитета Жогорку Кенеша по соцполитике.



«Какие соцпакеты получают ветераны-афганцы? Есть ли льготы?» - спросил депутат Илимбек Кубанычбеков (Кара-Суйский округ).



Председатель Социального фонда Бактияр Алиев сообщил, что по линии Социального фонда они не получают льготы.

Министр Полотова сообщила, что по линии Минтруда воины-афганцы ежемесячно получают денежные компенсации в размере 6 тыс. сомов. Если есть инвалидность, то 7 тыс. сомов.



«Какие социальные пакеты есть?» - спросил Кубанычбеков.



Полотова сообщила, что до 2009 году у них были льготы: при коммунальных выплатах, при пользовании общественным транспортом. «Но из-за того, что в сельской местности такими услугами не пользуются, для того, чтобы было справедливо, это было переведено в денежные компенсации», - ответила министр.

«С 2009 году сумма не повышалась?» - спросил Кубанычбеков.



«Нет. Мы планировали рассмотреть вопрос повышения в среднесрочной стратегии», - ответила министр.

Источник: АКИpress

