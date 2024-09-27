Прорабатывается визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан

Прорабатывается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан. Визит будет официально анонсирован по мере готовности сторон, сообщили в администрации президента КР.

Отметим, 25 сентября министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял участие в традиционном неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Основное внимание заседания было уделено подготовке к очередному саммиту ОТГ, который состоится 6 ноября в Бишкеке.

Вместе с тем министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на совместном заседании парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан" и депутатской группы "Мекенчил" 27 сентября сообщил, что Эрдоган 5-6 ноября посетит КР с официальным визитом. По его словам, в рамках данного визита планируется обсуждение вопроса о лечении граждан Кыргызстана в Турции.

Напомним, визит Эрдогана в Кыргызстан, а также проведение в его рамках заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между двумя странами были запланированы в первом полугодии, но не состоялись.