Президент Кыргызстана встретился с японскими бизнесменами

Президент Кыргызстана сегодня встретился с представителями бизнеса из Японии.

Садыр Жапаров подчеркнул важность обсуждения возможностей для сотрудничества между Кыргызстаном и Японией. Он отметил, что совместные усилия могут способствовать созданию новых перспектив для бизнеса и акцентировал внимание на том, что с 2021 года в Кыргызстане проводятся реформы практически во всех основных сферах жизнедеятельности страны.

«В стране объявлена решительная борьба с коррупцией, которая широко затрагивает экономику, управление и общество. Прилагаются все усилия, чтобы Кыргызстан стал страной, где каждый гражданин и иностранный инвестор могут чувствовать себя в безопасности и вести свои дела спокойно», — говорится в сообщении.



Глава государства также обозначил, что в результате реформы налогового законодательства в стране был установлен либеральный налоговый режим. Ведется постоянная работа над совершенствованием налогового управления, включая внедрение цифровых технологий в деятельность налоговых органов, что создает условия для обеспечения прозрачности налоговой системы.



По его словам, поток прямых иностранных инвестиций в экономику страны значительно увеличился, подчеркнув, что Кыргызстан остается открытым для активного диалога и сотрудничества с зарубежными партнерами.

Представители Японии подчеркнули свою заинтересованность в сотрудничестве по таким направлениям, как медицина, включая создание диагностических центров и обучение медицинского персонала этих учреждений. Также они выразили готовность работать в таких сферах, как банковское дело, туризм, энергетика и спорт.



Министру экономики и коммерции Данияру Амангельдиеву поручено поддерживать тесный контакт с японскими бизнесменами и предоставить им всестороннюю помощь в решении возникающих вопросов.