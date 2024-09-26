Акылбек Жапаров: Кыргызстан совершил «прыжок барса» в экономике

Кыргызстан совершил «прыжок барса» в экономике, об этом заявил председатель кабмина Акылбек Жапаров на Международной научно-практической конференции: «Развитие экономической мысли: исследования и решения».

Как сообщает пресс-служба кабмина, Жапаров в своем выступлении остановился на успехах Кыргызстана, назвав текущие экономические показатели «прыжком барса».

По его словам, в 2023 году рост ВВП составил 8,7 процента, а без учета Кумтора — 10,6 процента. Номинальный объем ВВП превысил 1,2 триллиона сомов, а в 2024 году, по прогнозам, достигнет 1,5 триллиона сомов.

Среди крупных достижений глава кабмина выделил начало строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая станет важным транспортным коридором, и обновление материально-технической базы страны.

По его словам, за последние три года в республике построено 2 тысячи километров дорог, а промышленность страны активно развивается.

«Из страны, которая не производила и гвоздя, мы превратились в страну, которая производит автомобили», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Он выразил надежду, что конференция станет полезной площадкой для обмена идеями и решениями, которые помогут сделать экономику Кыргызстана более устойчивой и повысить уровень жизни населения.

Акылбек Жапаров сегодня принял участие в международной экономической конференции, посвященной 100-летию образования Кара-Киргизской автономной области и 75-летию выдающегося экономиста Толобека Камчыбекова.

24.kg