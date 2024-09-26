Садыр Жапаров высказался о допущенных Акаевым ошибках в бытность президентом

Президент КР Садыр Жапаров высказал свое мнение о допущенных Аскаром Акаевым ошибках в годы правления. В интервью госинформагентству «Кабар» он заявил, что Акаев внес большой вклад в становление Кыргызстана, но подчеркнул, что если «совершить 99 хороших дел и сделать одну ошибку, этого не простят».

По словам Жапарова, одна из ошибок бывшего президента была допущена в вопросе контроля над процессом приватизации, когда госслужащие, имеющие власть, разграбили имущество народа. «Они разрушили работавшие заводы и фабрики и продали станки за границу», - сказал он.

Жапаров также отметил разрушение отрасли сельского хозяйства в годы президентства Акаева. Однако, по его словам, в этом нет вины бывшего президента.

«Он не фермер, он ученый. В этом следует винить некомпетентного министра-демагога. На это место нужно было назначить сильного министра, такого, как покойный Жумгалбек Аманбаев. Акаев ошибся в кадровом вопросе», - сказал глава государства.

Основная ошибка Акаева, по мнению Жапарова, это то, что он остался управлять страной после 10 лет правления. По словам президента, люди устают, если видят у власти одного человека долгое время.

Глава государства добавил, что поэтому портрет Акаева не висит в новом здании администрации президента «Ынтымак Ордо», в отличие от портрета Апаса Жумагулова, который работал премьер-министром при Акаеве.

Жогорку Кенеш 25 сентября отказал Акаеву в создании комиссии по рассмотрению вопроса о восстановлении ему статуса экс-президента. Заявление с таким прошением бывший президент подал в ЖК в начале сентября. Спикер ЖК Нурланбек Шакиев, комментируя отказ Акаеву, сказал, что этот вопрос был важен и парламент принял верное решение.

Аскар Акаев был у власти с 1991 по 2005 год. Он покинул страну в результате народных волнений 24 марта 2005 года, а позже подал в отставку. Статуса экс-президента его лишили декретом Временного правительства после апрельской революции 2010 года.

После этого Акаев долгие годы не посещал Кыргызстана. Однако в 2021 году он прилетел на родину и был допрошен в ГКНБ по делу «Кумтора», после чего возвращался в Москву. В ГКНБ тогда сообщили, что Акаеву предъявлено новое обвинение — по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией Cameco в 1992 году и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003-м.

Затем в спецслужбе заявили, что Акаев «полностью признал свою вину в совершении вышеперечисленных преступлений и активно сотрудничает со следствием, а его выезд за пределы страны предварительно согласовывается со следователем, как и его прибытие в Бишкек». В январе 2023 года в Генпрокуратуре КР сообщили, что все обвинения с Акаева сняты в связи с истечением срока давности.

Азаттык