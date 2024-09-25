Жогорку Кенеш отказался возвращать Аскару Акаеву статус экс-президента

Жогорку Кенеш на заседании принял решение отказать беглому президенту Аскару Акаеву в просьбе вернуть ему статус экс-президента.

Напомним, 3 сентября в Жогорку Кенеш поступило письмо от Аскара Акаева о возвращении ему статуса экс-президента. Письмо направлено в комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК, и его члены рекомендовали депутатам отказать в удовлетворении просьбы. Парламентарии предложение комитета поддержали.

Аскар Акаев управлял страной с 1990 по 2005 год. 24 марта 2005-го в результате так называемой Тюльпановой революции против семейной, авторитарной и коррупционной власти он был свергнут. После этого Акаев покинул КР и с тех пор проживает в России.

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