Садыр Жапаров провел встречи с лидерами Монголии и Финляндии в Нью-Йорке

Президент Садыр Жапаров провел встречи с лидерами Монголии и Финляндии в рамках мероприятий Недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает его пресс-служба.

Во время встречи с президентом Монголии стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах.

Садыр Жапаров подчеркнул важность углубления связей между странами и реализацию совместных проектов.

Ухнаагийн Хурэлсух выразил готовность активизировать взаимодействие в различных направлениях, включая науку, образование и экологию.

Лидеры подтвердили стремление к укреплению партнерства и продвижению ключевых инициатив для устойчивого развития двух стран.