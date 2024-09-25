Садыр Жапаров провел встречи с лидерами Монголии и Финляндии в Нью-Йорке

Президент Садыр Жапаров провел встречи с лидерами Монголии и Финляндии в рамках мероприятий Недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает его пресс-служба.
Во время встречи с президентом Монголии стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах.
Садыр Жапаров подчеркнул важность углубления связей между странами и реализацию совместных проектов.
Ухнаагийн Хурэлсух выразил готовность активизировать взаимодействие в различных направлениях, включая науку, образование и экологию.
Лидеры подтвердили стремление к укреплению партнерства и продвижению ключевых инициатив для устойчивого развития двух стран.