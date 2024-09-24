Токаев сменил командующего войсками противовоздушной обороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Нуртаса Кабакова от должности командующего войсками противовоздушной обороны сил воздушной обороны ВС Казахстана.

На его место назначен генерал-майор Кайрат Даутов, в апреля 2022 года назначенный на должность начальника Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Президентские указы опубликованы во вторник на сайте Акорды.

Это не первая перестановка в силовом блоке за последние несколько недель. Ранее в сентябре на фоне продолжающихся ранений и смертей среди военнослужащих в Казахстане Токаев сменил главнокомандующего Нацгвардией МВД.

Причины смены командующего войсками ПВО, как и других высокопоставленных представителей силовых структур, не сообщаются.

На днях министр обороны Руслан Жаксылыков перед работающей видеокамерой отчитал генералов, заявляя, что они «в первую очередь обязаны заботиться о своих подчинённых».

Он заявил, что «вынужден» ходатайствовать перед верховным главнокомандующим (по Конституции, им является президент республики) о снятии Нуртаса Кабакова с должности командующего войсками противовоздушной обороны.

Как сообщили местные сайты, министр «устроил разнос» генералам на одном из совещаний.

«Во что мы превращаемся, в белоручек? Или же присвоение высшего звания позволяет вам расслабляться? <…> Чего от нас требует общество? В первую очередь — сохранение жизни молодых ребят», — заявил Жаксылыков.

Фрагмент видео с его заявлением распространили многие местные паблики и сайты.

В прошлом году министр ответил на вопросы журналистов о случаях неуставных взаимоотношений, суицидах и других инцидентах в армии. Как обратили тогда внимание журналисты, чиновник встретил вопросы с неприкрытой улыбкой. «Понимаете, өмір деген жизнь, солай ма? (жизнь есть жизнь, так? — Ред.) В жизни всякое бывает. Я вам одно хочу сказать: тот, кто работает с людьми, ни от чего не застрахован. Но руководством Вооружённых сил принимаются все меры для того, чтобы все негативные моменты изжить», — заявил он.