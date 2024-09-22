Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Нью-Йорк

Президент КР Садыр Жапаров 21 сентября прибыл в г. Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки) для участия в мероприятиях Недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

Напомним, что 22 сентября президент примет участие в работе Саммита Будущего, в рамках которого будет принят итоговый документ «Пакт будущего».

24 сентября, также как и в прошлом году, выступление Садыра Жапарова состоится в первый день общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, на полях Генеральной Ассамблеи ООН состоится ряд двусторонних встреч, включая с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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