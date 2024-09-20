Азимбек Бекназаров - отец кыргызского политического мародерства

Откуда "дровишки"? Революция, прикрываемая благородными целями, помогла обогатиться.

"Бульдозеру революций" Бекназарову, задержанному в рамках расследования уголовного дела о махинациях временного правительства, вменяется легализация преступных доходов. Вскоре после так называемой апрельской революции 2010 года "революционер" обзавелся дорогущей недвижимостью на побережье Иссык-Куля, в Бишкеке, Чуйской области и на юге. Откуда "дровишки"? Революция, прикрываемая благородными целями, помогла обогатиться.

В ответ на вполне обоснованные обвинения опальный политик сделал очередной финт ушами. Вспомнил, как когда-то был ни с того ни с сего отправлен послом в Малайзию – без языка и каких бы то ни было дипломатических навыков… И решил снова отсидеться где-нибудь вне родины. "Если вы считаете, что от меня исходит серьезная угроза, лучше вышлите меня из страны", - предложил гражданин Бекназаров президенту Жапарову.

"… Я все приму – ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму".

Хотя нет, в Крым "бульдозер" не поедет. В Крыму нынче небезопасно.

Неужели матерый политик Бекназаров действительно наивно полагает, что власть его боится? Что чувствует некую исходящую от него угрозу, поэтому якобы и пытается засунуть его куда-нибудь подальше, якобы "сфабриковав" против него уголовное дело по серьезной статье?

В таком случае он очень сильно ошибается. Есть в Кыргызстане несколько "сбитых летчиков", каждый из которых давно ничего не решает, не может ни на что повлиять и по большому счету никому не интересен и не нужен. Азимбек Бекназаров – один из них. Не та это фигура, которую Садыр Жапаров рассматривал бы в качестве потенциального соперника. Прямо скажем – мелковат. Что же касается возбужденного против него уголовного дела – оно абсолютно обоснованно и законно. И кое за что непотопляемому "бульдозеру" всё-таки придется ответить.

В 2011 году, через год после свержения Курманбека Бакиева, кыргызская общественность начала задавать временному правительству, пришедшему к власти в апреле 2010-го, сакраментальный вопрос: где деньги?

Какие деньги? Те, что были изъяты из банковских ячеек. Деньги, которые, по убеждению временщиков, были награблены Бакиевым, его семьей и приближенными. Всего, по словам тогдашнего министра финансов при временном правительстве Темира Сариева, - 21 миллион долларов. Сариев тогда заявлял, что экспроприация осуществилась законно и правомерно… Экс-генпрокурор Кубатбек Байболов же обмолвился: валюту получал кто попало. Хаотично и бесконтрольно.

21 миллион баксов – это все же не тысяча сомов. Просто так исчезнуть, раствориться в воздухе они не могли. Обязательно должны были где-нибудь всплыть.

Вскоре в интернете появилась аудиозапись интересной беседы двух лиц мужского пола. Один голос предположительно принадлежал Темиру Сариеву, другой был очень похож на голос Азимбека Бекназарова. Речь шла о миллионе долларов, что навело проницательных слушателей на мысль о "распиле".

Оба, естественно, поспешили откреститься от всех обвинений и подозрений. Остальные члены временного правительства, что удивительно, вообще никак не комментировали многомиллионный скандал. Ничего не подтверждали и не опровергали. Их, впрочем, никакие связанные с ними скандалы уже не касались: временщики уже выполнили свою временную миссию и ушли с политической сцены, уступив место правительству Алмазбека Атамбаева.

"Сомнительно, что уголовное дело по факту изъятия средств может иметь хоть какую-то объективную и справедливую перспективу", - писали тогда СМИ. И как в воду глядели. Ни президент Атамбаев, пришедший к власти на смену Розе Отунбаевой и ее команде, ни Сооронбай Жээнбеков, сменивший Атамбаева на президентском посту, вопросом "Где деньги?" не задавались. Как не задавались и другими вопросами, связанными с деятельностью временного правительства. В частности, кто виноват в кровавых ошских событиях – их тоже почему-то не интересовало.

Вопросы появились только у нынешней власти – у президента Садыра Жапарова и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Первый – единственный кыргызский президент, ставший им в результате тихой, бескровной революции. Второй – первый и единственный глава ГКНБ, показавший народу, что эта структура способна реально работать.

Что, по сути, сделал Азимбек Бекназаров, обвиняемый сейчас в хищении и растрате огромной денежной суммы? Он украл не только деньги из банковской ячейки. Он украл, выражаясь высокопарно, у народа веру в светлые идеалы революции. Простые люди, поднятые такими, как "бульдозер", на борьбу со злом, за построение справедливого будущего, гибли под пулями – за что? За то, чтобы кто-то из высших эшелонов под шумок обогатился и прибарахлился? А чем тогда новая власть отличается о свергнутой?

Обе кыргызские революции (на самом деле являвшиеся госпереворотами в интересах отдельно взятых деятелей), напугавшие в 2005-м и 2010-м весь мир, сопровождались мародерством. Опьяненные неожиданной "свободой" и безнаказанностью люди тащили из разгромленных магазинов все, что плохо лежит, - от холодильников до плоскогубцев. Но переворот 2010 года отметился еще и политическим мародерством, которое гораздо страшнее по своим последствиям. Пока кто-то бился на площади за все хорошее против всего плохого, его идейные вдохновители и руководители втихаря набивали карманы…

Именно тогда такие, как Бекназаров, поставили жирный крест на своей революционно-повстанческой карьере. Народ понял, кто есть кто, кому можно верить, а кому не стоит, за кем нужно идти, а кого лучше самого послать в далекое путешествие. Потому отчасти пшиком закончились и "кемпир-абадские" митинги. Азимбек Бекназаров, в частности, уже никак не собрал бы многотысячных сторонников, поддавшихся на его революционные лозунги и готовых слепо следовать за ним, куда укажет. Кончилось его время – как и время прочих временщиков.

Кстати, последняя кыргызская революция, в результате которой президентом стал Садыр Жапаров, прошла не только без смертоубийств, но и без мародерства. Наиболее сознательная молодежь заранее организовала надежную защиту торговых центров. А новая власть не побежала первым делом грабить банки. Наоборот. Сейчас кыргызстанцы видят абсолютно нормальную, здоровую экспроприацию. То, что нажито незаконно и по этой причине отобрано государством, не присваивается ни Жапаровым, ни Ташиевым, ни кем-то из их окружения. Все в правовом русле, через суд, возвращается народу.

Возвращенные в госбюджет деньги идут на открытие школ, детских садов и других социальных объектов. На земельных участках, которые в свое время захватили чьи-то загребущие руки, строятся стадионы, разбиваются парки и скверы. А сами захватчики от ответа не уходят и наказываются.

Потому-то и смешно читать обращение к президенту арестанта Бекназарова – вышлите, дескать, меня из страны, хоть на Аляску, хоть в Антарктиду, только теплые вещи дайте и деньжат на первое время… При прежних властях такое было бы возможным. Теперь – нет. Теперь придется посидеть на разграбленной родине.

Источник: Вечерний Бишкек