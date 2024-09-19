Теперь коррупционеры будут сидеть в тюрьме, и их близкие не будут занимать государственные должности, - Камчыбек Ташиев

Об этом на открытии нового здания управления ГКНБ в Кадамжайском районе заявил заместитель председателя Кабмина, глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев

Коррупционные элементы, как озвучил Ташиев, есть среди государственных служащих, у которых есть власть: правоохранительные органы, органы правопорядка, безопасности, суды, прокуратура, местное самоуправление и другие.

Ташиев анонсировал новые жесткие меры в отношении коррупционеров: они будут отбывать срок и не смогут занимать государственные должности, как они, так и их близкие.

«Мы до сих пор не можем завершить работу в борьбе с коррупцией, даже не можем завершить чистку среди наших. Три года уже этим занимаемся. Да, в какой-то степени коррупции стало меньше, но полностью не остановили. Мы задерживаем их, потом отпускаем, и эта работа продолжается. Мы уже устали от этого. Что мы должны сделать? Значит, на законном уровне должны ужесточить наказание за коррупцию. Мы должны сделать так, чтобы у лиц, замешанных в коррупции, не было шансов совершить тот же поступок. ГКНБ инициирует новые законопроекты, направленные на борьбу с коррупцией.

Я расскажу о текущей ситуации, чтобы вы понимали. Мы задерживаем коррупционеров, они находятся под стражей 2, 4 или 6 месяцев. За это время проводятся следственные мероприятия, они идут на соглашение и признают свою вину. Потом суд рассматривает дело и освобождает их из-под стражи, назначая штраф. Это все в рамках закона. Коррупционер, который освобождается из-под стражи, через 1-2 года возвращается на государственную службу и продолжает ту же работу. Наша работа полностью не завершается, и по этой причине мы вводим изменения в законы», - заявил он.

Согласно новым поправкам, коррупционеры могут признать свою вину и идти на соглашение со следствием.

«Но теперь они будут хотя бы половину срока карательной санкции проводить в тюрьме. Теперь все лица, задержанные по коррупции, обязательно должны сидеть в тюрьмах, если их вина будет доказана. Никто не должен сбежать из тюрьмы. Человек, который идет на коррупцию, должен знать, что сядет в тюрьму. Только такими жесткими мерами мы можем остановить это, я думаю.

Лицо, задержанное за коррупцию или злоупотребление должностными полномочиями (получение взятки, дача взятки), никогда не должно возвращаться на государственную службу. Также их близкие: родители, дети, родные не должны занимать государственные должности. Коррупционер, если не думает о себе, должен думать о своих близких.

Мы не увеличиваем сроки санкций, но ужесточаем исполнение санкций. Теперь ни один коррупционер не будет освобожден без отбывания срока. Он сперва отбывает срок и только потом будет освобожден, к ним не будет применяться условное освобождение. Коррупционер — номер один враг государства, и только тогда мы победим», - озвучил Ташиев.

По мнению главы ГКНБ, каждый человек, приходящий на государственную службу, должен задуматься, сможет ли он принести пользу стране или нет.

«Это не только словами нужно говорить, на ментальном уровне это должно сохраниться: пришел сотрудником нацбезопасности, правоохранительных органов, судов — значит, ты должен служить только государству, а не своему карману или тем людям, которые ждут от тебя помощи коррупционным путем. Это никогда не должно забываться. Если не сможем это сделать, не хватает воли, возможности, образования и вообще психологического состояния, не должны принимать участие в государственных делах. Вот такие требования вы должны исполнять, а иначе мы оказались в затруднительной ситуации. Вот один пример: за 4 года более 10 сотрудников судебной системы задержали за коррупцию и получение взятки, но ни одного из них не отправили в тюрьму. Все они вышли на свободу. Ни одного сотрудника, в особенности ГКНБ, не отправили в тюрьму, ни одного сотрудника прокуратуры не отправили в тюрьму. Все идут на соглашение со следствием, признают вину и выходят со штрафом. Теперь штрафов не будет, где есть штрафы, все убрали, только будут реальные сроки», - заключил Ташиев.

АКИpress