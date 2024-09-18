В Кыргызстане не будет никаких политических изменений, - спикер ЖК

В стране не будет никаких политических изменений, заявил спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев 18 сентября на заседании парламента.

«В последние дни некоторые политики, люди, близкие к ушакам (сплетням), распространяют слухи, что в стране будут изменения, референдум, парламент распустят, количество депутатов сократится, будут политические изменения. Это все ложь. У нас политическая стабильность, что обеспечивает высокие экономические показатели. Поэтому никаких политических изменений не будет», - сказал он.

По его словам, идет подготовка к выборам в местные кенеши, назначенные на 17 ноября. «Мы должны их провести прозрачно», - добавил он.

Шакиев сообщил, что с утра поговорил с президентом по этому вопросу.

«Никаких изменений не будет. Все будет в рамках закона. Надо поставить точку в этом вопросе», - добавил он.

Источник: kg.akipress.org