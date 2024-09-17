Садыр Жапаров встретился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 17 сентября, в рамках рабочего визита в Казахстан встретился с Федеральным канцлером Германия (ФРГ) Олафом Шольцем в г.Астане.

Как сообщает СИП АПКР, обсуждены актуальные вопросы кыргызско-германской повестки в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан высоко ценит установившиеся дружественные отношения с Германией, являющейся одним из важных партнеров Кыргызстана в Европейском Союзе.

Он выразил удовлетворение активизацией кыргызско-германского сотрудничества, отметив успешно состоявшийся в прошлом году официальный визит Федерального Президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Кыргызстан.

Садыр Жапаров акцентировал, что кыргызская сторона уделяет большое внимание развитию экономических связей с Германией, обозначив поступательное увеличение торгового оборота между двумя странами.

Президент подчеркнул, что одной из главных задач Кыргызстана является привлечение иностранных инвестиций и укрепление международного сотрудничества. В этом направлении Германия является для кыргызской стороны важным партнёром. Кыргызстан высоко ценит опыт и знания, которые германские компании могут принести в страну. В свою очередь кыргызская сторона готова обеспечить благоприятные условия для германских инвесторов, включая различные льготы и защиту прав инвесторов.

Канцлер Олаф Шольц, поблагодарив Садыра Жапарова за возможность встретиться, с удовлетворением отметил заинтересованность и готовность продолжать развивать двусторонние отношения с Кыргызстаном.

Олаф Шольц, вспоминая визит Президента Садыра Жапарова в Берлин в прошлом году, подчеркнул, что это наглядно показывает то, что Кыргызстан и Германия активно сотрудничают по конкретным вопросам.

Он также отметил, что существует множество тем для углубления сотрудничества между двумя сторонами, выделив одну из наиболее актуальных на сегодняшний день — это вопрос миграции специалистов из Кыргызстана в Германию, которые представляют большой интерес для немецких предприятий.

По итогам встречи сторонами достигнута договоренность продолжить курс на укрепление и развитие кыргызско-германских отношений по всем направлениям взаимного интереса.