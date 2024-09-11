Эдил Байсалов: Кыргызстан не собирается выбирать сторону в конфликте

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов заявил, что республика не будет выбирать сторону в российско-украинском конфликте, несмотря на внешнее давление и санкционные риски.

Кыргызстан оказался под «перекрестным огнем» в связи с российско-украинским конфликтом. Но, несмотря на это, страна не намерена поддерживать какую-либо сторону. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов в интервью TRT World.

Байсалов отметил, что в Кыргызстане проживают значительные общины как русских, так и украинцев, и для властей страны приоритетом остается внутреннее развитие. Он подчеркнул, что национальные интересы и прогресс республики стоят на первом месте.

«С первого дня конфликта Кыргызстан призывает к деэскалации, прекращению огня и мирным переговорам, подчеркивая уважение к Уставу ООН. Мы оказались в сложной ситуации, так как у нас сильные связи с обеими странами, и значительные общины живут здесь. Но наш приоритет — внутреннее развитие. Мы будем поддерживать практические отношения со всеми партнерами, активно участвовать в ООН и региональных организациях и сопротивляться любому внешнему давлению. Но мы не будем выбирать сторону и не позволим этим вопросам отвлечь нас от собственного национального развития», — заявил Байсалов.

Также Байсалов добавил, что Бишкек не собирается внезапно разрывать отношения с Россией «только потому, что культура отмены стала популярной». По его словам, это не отвечает национальным интересам Кыргызстана, особенно учитывая, что Россия является одним из главных торговых партнеров страны.

«Мы уже живем в условиях фактических санкций, особенно в нашем банковском секторе. Но мы будем упорствовать. Кыргызстан не будет втянут в геополитические игры и не позволит этим вызовам отвлечь нас от нашего национального развития», — заявил Байсалов.

Ранее Санкционный регулятор США выпустил предупреждение для иностранных финансовых организаций о рисках сотрудничества с российскими банками за рубежом. В пресс-релизе Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Минфина говорится, что Россия пытается обходить санкции, открывая новые зарубежные филиалы и дочерние компании своих финансовых учреждений.

В ответ на санкционные угрозы почти все коммерческие банки Кыргызстана были вынуждены прекратить сотрудничество с российскими банками. На прошлой неделе Национальный банк Кыргызстана запретил банкам проводить платежи без реальных поставок, чтобы минимизировать риски попадания под санкции Евросоюза и США.

Кыргызстан также получил предупреждение о запрете нарушения санкций против России, как ранее сообщил глава МИД Жээнбек Кулубаев.

Источник - TRT World