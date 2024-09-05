Аскар Акаев намерен восстановить статус экс-президента

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев хочет вернуть себе статус экс-президента КР.

Эту информацию «Азаттыку» подтвердила депутат, глава Комитета ЖК по конституционному законодательству Чолпон Султанбекова.

Она сообщила, что соответствующее письмо поступило в Жогорку Кенеш. Но, как отметила Султанбекова, этот вопрос не сразу внесут на повестку дня.

«Я увидела письмо сегодня утром, когда пришла на работу. Вопрос не сразу будет вынесен на повестку дня. Сначала пройдут обсуждения с фракциями, их лидерами и депутатами. После этого мы сообщим, в какой день вопрос будет вынесен на повестку дня», — сказала она.

Аскар Акаев был президентом Кыргызстана в 1991-2005 годы. 24 марта 2005 года во время «тюльпановой революции» он покинул Кыргызстан и улетел в Москву. Позже он подал в отставку. В 2010 году - после апрельской революции - декретом Временного правительства он был лишен статуса экс-президента.

В 2021 году Акаев дважды прилетал в Кыргызстан — на допросы в ГКНБ в рамках расследования дела по «Кумтору», после чего возвращался в Москву. В ГКНБ тогда сообщили, что Акаеву предъявлено новое обвинение — по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией Cameco в 1992 году и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003-м.

В ГКНБ тогда заявили, что Акаев «полностью признал свою вину в совершении вышеперечисленных преступлений и активно сотрудничает со следствием, а его выезд за пределы страны предварительно согласовывается со следователем, как и его прибытие в Бишкек». В январе 2023 года в Генпрокуратуре КР сообщили, что все обвинения с Акаева сняты в связи с истечением срока давности.

С момента обретения Кыргызстаном независимости в 1991 году страной управляли пять президентов. Лишь двое из них — Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков — имеют статус экс-президента. Акаева, Курманбека Бакиева и Алмазбека Атамбаева лишили этих статусов.

Статус экс-президента КР согласно соответствующему закону, дает лицу обладающим им ряд социальных и правовых гарантий, в том числе неприкосновенность. Согласно закону, экс-президенту пожизненно предоставляется госохрана на территории КР, государственная дача в пожизненное пользование, а до и после выхода на пенсию экс-президент получает ежемесячное денежное содержание в размере 75% от месячной заработной платы президента КР.

Лишить экс-президента его статуса можно только на основании выдвинутого Жогорку Кенешем обвинения в совершении особо тяжкого преступления, которое подтвердит заключение Генпрокуратуры.

Источник - "Азаттык"