Борьба против "прихватизации". Государству возвращен земельный участок стоимостью 147 млн сомов

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возврату государству незаконно приватизированных объектов и в результате борьбы с финансированием ОПГ выявлен и возвращен государству земельный участок общей площадью 0,58 га стоимостью 147 млн сомов.

В частности, в результате ранее возбужденного уголовного дела установлено, что в 2008 году отдельные должностные лица Министерства обороны КР с нарушением действовавших на тот момент законодательных процедур незаконно вывели с баланса министерства в частную собственность земельный участок мерою 0,58 га.

Следует отметить, что с 2008 по 2022 года отмеченный земельный участок неоднократно переоформлялся на разных лиц, в том числе компании. Более детальное изучение всех обстоятельств показало, что на сегодняшний день, в целях легализации преступных доходов, поступающих от ОПГ, данный участок был приобретен и оформлен на ОсОО «Б». При этом, учредителями данной компании являются аффилированные лица ОПГ К.Асанбека.

Отмеченные аффилированные лица по итогам проведенной профилактической работы со стороны ГКНБ КР, осознавая противоправность владения указанным участком, и в целях восстановления законности на добровольной основе возвратили его на баланс государства.

В настоящее время следствие продолжается в целях установления причастных к незаконной приватизации отмеченного земельного участка должностных лиц Министерства обороны КР для привлечения к ответственности в установленном порядке.