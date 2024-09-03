Садыр Жапаров высказался о закрытии «Клооп Медиа», Болоте Темирове и свободе слове

Президент Садыр Жапаров прокомментировал агентству «Кабар» ситуацию вокруг закрытия «Клооп Медиа», вопрос свободы слова и журналистских расследований.

Ранее Верховный суд оставил в силе решение двух инстанций о закрытии «Клооп Медиа».

По словам президента, он узнал о закрытии из новостей. Жапаров заявил, что это решение не отразится на свободе слова в стране.

«Мы в течение 30 лет путали анархию с демократией, а слухи со свободой слова. Сейчас общество избавляется от этого. Свобода слова у нас была и будет. Мы поддержим любого, кто говорит правду. Но анархия, распространение слухов и ложной информации – это не свобода слова», - озвучил он.

Жапаров также ответил на вопрос о том, связано ли закрытие «Клооп Медиа» с их журналистскими расследованиями.

«Возможно, закрывают из-за одностороннего подхода в расследованиях и попыток дискредитации. Суды не принимают решения просто так. Разве вы не замечали, как часто распространялись односторонние, клеветнические и ложные материалы?» – отметил президент.

Садыр Жапаров заявил, что власти готовы поддержать любое объективное расследование, независимо от того, кто его проводит. Однако он подчеркнул необходимость освещения всех сторон.

«Если кто-то ворует или занимается коррупцией, мы обязательно обратим на это внимание и накажем виновных. Даже без их участия мы привлекаем к ответственности. Их расследования могли бы нам помочь, но когда они сопровождаются предвзятостью, клеветой, враждебностью и личными интересами, мы, конечно, такое не поддерживаем», - добавил он.

Президент также высказался о журналисте Болоте Темирове, который занимается расследованиями: «Болот Темиров «лает, а караван идет», на его расследования мы не обращаем внимания».

Источник: kg.akipress.org