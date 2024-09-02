Садыр Жапаров сделал обращение по случаю открытия пункта пропуска «Бедель» между Кыргызстаном и Китаем

Глава государства сделал обращение по случаю открытия нового пункта пропуска «Бедель» на государственной границе между Кыргызстаном и Китаем.

Текст обращения приводит служба информационной политики администрации президента КР:

«Сегодня я обращаюсь с особым чувством гордости и радости по случаю открытия нового пункта пропуска «Бедель» на государственной границе между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, которое состоится завтра, 3 сентября 2024 года с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Бакыта Торобаева и наших дорогих коллег из Китая.

С 1996 года вопрос открытия пункта пропуска «Бедель» на кыргызско-китайской границе оставался неопределенным, и только сегодня мы становимся свидетелями его воплощения в жизнь в рекордно короткие сроки.

В рамках моего государственного визита в мае прошлого года в Китай проведены обстоятельные переговоры с Председателем Китайской Народной Республики уважаемым господином Си Цзиньпинем и были достигнуты принципиальные договоренности об открытии пункта пропуска «Бедель».

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность Председателю Китайской Народной Республики уважаемому господину Си Цзиньпиню – основателю великой объединяющей инициативы «Один пояс – один путь» за его твердую поддержку, политическую волю и мудрое лидерство, которое позволило воплотить этот проект в жизнь.

Это поистине историческое событие, знаменует собой важный шаг в развитии нашего стратегического партнерства с великим соседом, близким и надежным партнером – Китаем, символизирующее новый этап в развитии наших отношений.

Мы подтверждаем, что Кыргызская Республика всегда открыта к сотрудничеству с Китайской Народной Республикой.

Запуск нового пункта пропуска «Бедель» является свидетельством данной приверженности и настроя к созидательной работе.

Важно помнить, что Кыргызстан и Китай связывает тысячелетняя история. Испокон веков наши предки жили в мире и согласии, стремясь к общему развитию, а нынешнее поколение непременно следует их заветам поддерживать близкие и теплые взаимоотношения друг с другом.

Кыргызстан стремится к развитию вместе с Китайской Народной Республикой, созданию крепких и взаимовыгодных связей, которые способствуют не только экономическому росту, но и возрождению Великого Шелкового пути, связывающего наши народы с древних времен.

Невзирая на чрезвычайно сложные географические и климатические условия, благодаря конструктивной, слаженной работе, взаимной поддержке и беспрецедентному взаимодействию команды двух правительств, нам удалось воплотить этот проект в жизнь в максимально сжатые сроки.

Убежден, что благодаря успешной реализации этого проекта, в скором времени «Бедель» и прилегающие к нему территории станут важным центром экономической деятельности.

Выражаю признательность всем, кто принимал участие в реализации этого важного проекта – от ответственных представителей министерств и ведомств двух стран до строителей и инженеров, кто своим упорным трудом и энергией внес вклад в укрепление дружбы и партнерства между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой.

Ваши усилия и преданность делу стали залогом успешного запуска этого значимого проекта.

Пусть наша вечная дружба с Китайской Народной Республикой, основанная на взаимопонимании и уважении, крепнет и развивается с каждым днем, становясь все более прочной!

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с этим знаменательным событием. Открытие пункта пропуска «Бедель» – большое достижение для нашей страны, поскольку мы открываем новые возможности для страны и закладываем прочный фундамент взаимодействия с Великим Китаем – передовой экономикой мира, что позволит значительно повысить транспортно-логистический потенциал Кыргызстана.

Мы должны проявлять открытость миру и готовность к исключительно конструктивному и плодотворному сотрудничеству. Только действенными шагами возможно прийти к развитию. Наши усилия на этом не ограничиваются и это только начало большого пути. Пусть крепнет дружба между нашими странами и народами».