В Минприроды новый руководитель

Исполняющим обязанности назначен Медер Машиев, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.

Ранее эту должность занимал Азис Сапаралиев.

У Машиева высшее образование, получил он его в Джамбульском технологическом институте легкой и пищевой промышленности. Ранее работал на Жалал-Абадском хлебозаводе, в частных предприятиях по экспорту и импорту ГСМ и переработке нефтепродуктов. С 2016 по 2019 год трудился в «Газпром Кыргызстан». В 2020-2024 гг. был замдиректора Госагентства по управлению госимуществом.

"Апрель"