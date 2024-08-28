Садыр Жапаров: “Не обращайте внимания на интриганов. Кто не хочет слушать, пусть не слушают!”

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Садыр Жапаров в интервью агентству “Кабар” прокомментировал бесплатное выступление звезд в День независимости.

"Когда министр культуры сообщил мне эту новость, я был действительно рад. Раньше было много иностранцев, которые не знали, где находится такая страна, как Кыргызстан. А сейчас они хотят поздравить нас с независимостью и подарить концерт нашему народу. Разве мы не должны принять их с радостью?

Они сказали, что приедут и выступят без гонорара. Я же ответил: "Пусть Бог их благословит". Конечно, мы обеспечим их жильем и питанием. Мы гостеприимный народ", - говорит президент.

По словам Садыра Жапарова, критику в отношении этого высказывают завистливые и недальновидные политики. “А за ними идут их зомби. Вспомните, говорили же, что наше государство никто не будет воспринимать и никто не будет приезжать сюда. Сейчас же не то, что узнают, с Кыргызстаном считаются все страны. В следующем году ожидается визит президентов мировых держав. Ранее на самом деле даже соседние страны не считались. Сейчас, слава Богу, хорошо. Поэтому, не обращайте внимания на интриганов. Кто не хочет слушать, пусть не слушают. Никого не заставляем», - сказал президент.