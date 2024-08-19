На стадии завершения переговоры с Таджикистаном по кыргызско-таджикской границе, - Акылбек Жапаров

Об этом сказал глава Кабмина Акылбек Жапаров на аппаратном совещании с сотрудниками Администрации президента.

Сегодня на стадии завершения находятся переговоры с Таджикистаном по вопросу кыргызско-таджикской государственной границы.

Он напомнил, что вчера прошли переговоры по этому вопросу.

В городе Баткен 11-17 августа состоялась очередная встреча топографических рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы. По итогам встречи подписан соответствующий протокол.

Акылбек Жапаров отметил, что особого внимания заслуживает работа, проделанная в сфере обеспечения общегосударственной безопасности.

«Одним из наиболее острых вопросов, волнующих наших граждан, являлся вопрос границ. Не один, а два раза нам пришлось восстанавливать Баткенскую область. Благодаря воле Садыра Нургожоевича и самоотверженной работе команды Камчыбека Кыдыршаевича полностью завершены и решены вопросы по кыргызско-узбекской государственной границе», - напомнил Акылбек Жапаров.

АКИpress